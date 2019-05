© RIPRODUZIONE RISERVATA

Babadook & Friends, meglio conosciuta come Bf Sport, è stata protagonista di una cavalcata straordinaria che le ha permesso di conquistare il titolo del girone C di Prima Categoria dopo un solo anno di fondazione. La Bf Sport, nata quest’anno dalle ceneri dello Scandriglia, ha compiuto dei numeri impressionanti: 21 vittorie, 5 pareggi e una sola sconfitta, ottenendo il pass diretto per la Promozione con il sorpasso al vertice sul Futbol Montesacro all’ultima giornata. Una stagione memorabile per i reatini anche grazie al lavoro del tecnico Davide Colantoni che ha creduto sin dall’inizio all’impresa.«In questo momento ancora stiamo realizzando il sogno che abbiamo ottenuto – esordisce Colantoni - La vittoria del campionato era stata messa in preventivo per il valore della rosa competitiva, ma non era facile arrivare in alto perché la nostra è stata una squadra costruita quest’anno, che partiva totalmente da zero. La società ha svolto un lavoro importante, facendo fronte a diverse problematiche di livello organizzativo e strutturale. Insieme siamo riusciti a superare le difficoltà iniziali, sapendo che in partenza non eravamo pronti. Poi sul campo abbiamo capito partita dopo partita che potevamo vincere, di fronte avevamo due degne avversarie come Futbol Montesacro e Amatrice, squadre che a livello di organico erano più attrezzate rispetto a noi, ma non a livello tecnico, in cui eravamo consapevoli della nostra forza. Siamo stati bravi a dosare le energie nel corso della stagione, con una rosa stretta abbiamo dovuto affrontare infortuni, squalifiche, diffide e inoltre ad inizio stagione abbiamo perso 3 under che avevano un peso specifico per la rosa. Un insieme di fattori hanno fatto la differenza, non era facile vincere con un gruppo totalmente nuovo ma sin da subito si è ben amalgamato ed unito. La gestione e l’intelligenza hanno portato al risultato finale».Il successo all’ultima giornata nello scontro diretto contro il Futbol Montesacro è stata la ciliegina sulla torta per il tecnico Colantoni: «La situazione di svantaggio in classifica alla vigilia del match ci ha dato maggiori stimoli. Sapevamo che essendo sotto di un punto dal Futbol eravamo obbligati a vincere, il resto poi è avvenuto da sé: dopo aver subito l’1-0, abbiamo tirato fuori tigna, carattere ed orgoglio e siamo riusciti a ribaltare il risultato. Probabilmente se ci fossimo trovati in una condizione di vantaggio in questo scontro diretto, non avremmo avuto una grande reazione e avremmo finito per fare troppi calcoli. La squadra ha capito il momento ed è riuscito a coronare nel migliore dei modi questo percorso meraviglioso».La differenza la BF Sport l’ha fatta negli scontri diretti: «Alla fine del girone di andata ho avuto un quadro completo sulle nostre avversarie e ho capito che eravamo in grado di competere per il vertice – commenta mister Colantoni - Il momento in cui ho avuto questa certezza è stato nella settimana in cui dopo aver vinto una sfida combattuta con il Fidene, abbiamo pareggiato nel recupero ad Amatrice e poi ci siamo imposti nello scontro diretto in casa del Futbol Montesacro. La conferma c’è stata poi nel match di ritorno con l’Amatrice, in cui abbiamo avuto la certezza del secondo posto e di poter fare anche di più. Negli scontri diretti abbiamo dimostrato il nostro valore».Nel frattempo si inizia già a delineare il futuro della BF Sport che si affaccerà per la prima volta al campionato di Promozione. Davide Colantoni è convinto che ci siano tutti i presupposti per fare bene: «Stiamo ancora realizzando il successo e vogliamo chiudere la stagione con una festa in casa insieme a tutti i nostri tifosi. Terminati i festeggiamenti. ci incontreremo con la società e delineeremo i piani futuri. La volontà è quella di confermare la maggior parte di questo gruppo, sono convinto che molti ragazzi hanno tutti i mezzi per affrontare la categoria superiore. A mio parere intravedo già la possibilità di fare a livello tecnico un campionato tranquillo, per stare tra le prime 8 del girone. Sicuramente dovremo migliorare in tanti situazioni: qui siamo un gruppo di amici e ci sarebbe la necessità di inserire figure più autoritarie all’interno della dirigenza per affrontare un campionato ostico come la Promozione, molto più complesso come struttura e organizzazione. Oltretutto servirebbero fondi economici importanti per gestire le spese previste per un campionato superiore. Noi comunque vogliamo farci trovare pronti rimanendo umili, partiremo da una struttura di rosa valida e poi cercheremo di lavorare anche sull’inserimento degli under di lega».