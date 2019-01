BF Sport imbattuto nel girone C. Latera campione d'inverno

Siamo al giro di boa per il campionato di Prima Categoria. Sono Nove i gironi, quasi tutti dominati dall’equilibrio, con nove capolista e due le squadre ritirate (Cantalupo e Montasola) e ben quattro le compagini ancora imbattute. Un torneo che in queste 15 giornate ha regalato numerosi spunti, a cominciare dal girone A dove ieri il Latera si è aggiudicato lo scontro diretto con la Nuova Pescia Romana, strappando al fotofinish il titolo di Campione d’inverno. Tra le note positive della società gialloblu, che punta al salto di categoria, c’è sicuramente il bomber e trascinatore Andrea Nuvola, capocannoniere con 18 gol in 14 partite giocate. Nel girone B a comandare è il Nomentum allenato da Paolo Malizia, che guarda tutti dall'alto dei suoi 35 punti, 4 in più della prima inseguitrice Academy Lodigiani. I granata hanno il miglior attacco del torneo e fanno del collettivo la loro arma vincente. Nel gruppo C, quello a 13 squadre, il BF Sport si è preso la vetta proprio all'ultima giornata del girone di andata, battendo a domicilio quel Futobol Montesacro che stava dettando legge da ottobre. Gli uomini di Colantoni (che, tra l'altro, devono recuperare una gara) hanno messo la freccia grazie ai gol di Cavallaro e Antonacci e non conoscono la parola 'sconfitta'.

