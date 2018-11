Betis-Milan, le pagelle: malissimo Borini, Cutrone troppo isolato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PAU LOPEZ 6Bravissimo su un tiro a giro di Suso, ma si fa poi beffare dalla punizione dello spagnolo.MANDI 6Meglio nel primo tempo, cala nella ripresa.BARTRA 6.5Tiene a bada Cutrone.FEDDAL 6Duella con Suso e non sempre ha la meglio.TELLO 5Sbaglia nel finale il possibile 2-1.LO CELSO 6.5Secondo al Milan in due partite. Suo il fallo sulla punizione del pari milanista.WILLIAM CARVALHO 6.5In mezzo fa girare il pallone senza paura.CANALES 6.5Non si arrende mai. Arma in più degli spagnoli quando c’è da contrastare i portatori di palla rossoneri.JUNIOR FIRPO 6.5Sforna assist su assist. Quello a Lo Celso si rivela vincente.SANABRIA 5Si divora il gol del raddoppio.JOAQUIN 6.5Tanto di cappello all’anima di questo Betis. Quando ha la palla tra i piedi, il Milan non riesce mai a fermalo.GUARDADO 6Dà il suo contributo a centrocampo.SETIEN SOLAR 6Imbattuto con il Milan, conserva il primato nel girone.REINA 6.5Insicuro con la palla sui piedi, ma nei minuti finale respinge un tiro di Tello.MUSACCHIO 5Torna titolare, ma con la difesa a tre va sempre in difficoltà.ZAPATA 5Il peggiore dei tre difensori.RODRIGUEZ 5.5Cerca di darsi fare nelle chiusure, ma fa fatica anche lui.BORINI 4.5Il peggiore di questo Milan. Non aiuta mai né in fase difensiva né in fase offensiva. Il Betis Siviglia sfonda sempre dalle sue parti.KESSIE 5.5Troppo molle nel contrastare gli avversari a centrocampo.BAKAYOKO 5.5Spesso in ritardo. Sul gol di Suso il suo movimento inganna Pau Lopez.CALHANOGLU 5Continua il suo periodo nero. Impalpabile.LAXALT 5Sfortunato nella deviazione sul gol del vantaggio del Betis Siviglia.SUSO 6.5Gran gol su punizione e qualche minuto prima aveva impegnato Pau Lopez su punizione.CUTRONE 5Si fa sempre anticipare da Bartra ed è troppo isolato in attacco.GATTUSO 5.5Regala un tempo al Betis. Il suo Milan gioca un primo tempo senza anima, poi ci pensa Suso.