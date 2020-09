Bernardeschi, lesione del retto muscolare: niente prima di A e Roma a rischio

TORINO - Inizio della nuova stagione tutto in salita per Federico Bernardeschi, costretto ad abbandonare Coverciano per un infortunio muscolare. Gli esami a cui si è sottoposto appena rientrato a Torino presso il J Medical hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Tra 15 giorni verrà sottoposto a nuovi controlli, salterà molto probabilmente l’esordio in campionato contro la Samp e rimane in dubbio per la Roma, in programma il 27 settembre. Al momento Bernardeschi rimane un profilo sul mercato, che la Juve potrebbe cedere di fronte a un’offerta adeguata, sul suo futuro dunque non ci sono certezze.



