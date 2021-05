Bernardeschi frecciatina a Pirlo: «Grazie a Mancini, nell'Italia sono libero di esprimermi...»

Bernardeschi chiude il capitolo Juve e si tuffa, bene, nella Nazionale, dove è protagonista. E Mancini lo promuove. "In Nazionale mi sono sempre divertito e quando avviene escono le qualità, qui mi fanno rischiare la giocata - ha spiegato Bernardeschi alla Rai - Ringrazio Mancini perché mi ha sempre dato fiducia, mi ha sempre fatto giocare dove mi trovo meglio. La qualità è altissima, quando ci sono tanti ragazzi così non è facile scegliere per il mister. Siamo stati tutti bravi a metterlo in difficoltà nelle scelte, da due anni siamo bravi. Mancini ha creato un grande gruppo, quando torniamo qui siamo a casa. Il gruppo è sano e vivo, i meriti sono di Mancini e dello staff". Capitolo Juve: "Massimiliano Allegri? Sono felice spero di godermi ancora Allegri perché lo voglio davvero e cercherò di farlo. Sono molto felice del suo ritorno, è sempre stato un grande che ha gestito alla grande i giocatori portando tutti i risultati a casa".

