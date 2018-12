Berardi spinge il Sassuolo al 6° posto: 2-0 a Frosinone

Il Sassuolo sbanca il 'Benito Stirpè (0-2) e continua nel sogno europeo (sesto a -2 dal Milan che gioca martedì), mentre il Frosinone incassa la decima sconfitta stagionale e resta pericolosamente nella zona rossa della classifica: penultimo a -5 dalla salvezza. I padroni di casa archiviano l'ennesima prestazione deludente e l'unico brivido del pomeriggio invernale lo regala la bella maglia gialla con banda blu trasversale celebrativa dei 90 anni del club. Per il resto per i ciociari è notte fonda, affossati dai neroverdi, freddi e cinici quanto basta per portarsi a casa la posta piena, e contestati dal pubblico a fine gara. Il Sassuolo parte subito col piglio giusto, prendendo metri a centrocampo e già dopo una decina di minuti spaventa Sportiello con Babacar la cui conclusione viene deviata in angolo. I ciociari sono troppo timidi per spaventare gli emiliani e bisogna aspettare un bel pò (22') per vedere un primo tiro serio verso la porta emiliana: la testa di Ciofani però viene sventata alla grande da Consigli. L'occasione potrebbe essere la 'sveglià per i padroni di casa, ben sostenuti sugli spalti, ma è solo un fuoco di paglia che si spegne sul finire di tempo (43') con Duncan che si spinge sul fondo, rientra, tira e il pallone viene fortunosamente deviato in porta da Ariaudo: 1-0 e tutti negli spogliatoi. Il ritorno in campo però non cambia lo spartito dalla gara, con il Sassuolo sempre padrone del campo. Lo 0-2 al 13' non arriva così a sorpresa: è bravo Berardi, tornato finalmente al gol, ben servito da Duncan, ad entrare in area e a battere per la seconda volta Sportiello. La partita di fatto finisce qui e nemmeno i cambi operati da Longo (dentro Pinamonti, Soddimo e Cassata) cambiano il registro di un match segnato. Sono anzi ancora gli ospiti ad andare vicino al tris ma la stoccata di Sensi finisce sulla sulla traversa a Sportiello battuto.

