Benigni, tecnico del Passo Corese, ha parlato della stagione e dell'ottimo pareggio contro la corazzata Fiano Romano: "Non mi posso lamentare del nostro cammino, sono abbastanza soddisfatto. Il nostro obiettivo rimane quello di conquistare una salvezza tranquilla, evitando i play out. Però non dobbiamo già pensare di aver raggiunto questo traguardo, il campionato non è ancora finito. Abbiamo qualche rimpianto per aver gettato al vento più di qualche punto, che avremmo meritato. Domenica penso che abbiamo disputato un'ottima partita contro un'ottima squadra; siamo passati in svantaggio alla prima occasione ma abbiamo reagito bene e dopo qualche tentativo andato a vuoto, siamo riusciti a pareggiare con una magia di Italiano".

Ultimo aggiornamento: 19:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA