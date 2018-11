Il Palermo non allunga con il Beneventio è 0-0

​Finisce 0-0 l'anticipo del campionato di serie B fra Palermo e Benevento. Il primo tempo fila via con la prima parte della frazione di gioco di marca giallorossa, con Coda che sbaglia da posizione favorevole almeno tre occasioni. Sul finire del primo tempo si fa vedere il Palermo con Trajkovski, ma il suo tiro a giro dalla sinistra viene parato da Montipò, e con conclusioni di Nestorovski, fuori, e Haas, deviata in angolo. Nel secondo tempo la musica non cambia. Stellone inserisce Falletti, che prova a dare vivacità alla manovra, ma la situazione non si sblocca. La palla decisiva capita sui piedi di Trajkovski allo scadere, ma la sua conclusione dall'altezza del dischetto dell'area di rigore termina incredibilmente alta sopra la traversa. © RIPRODUZIONE RISERVATA