PAGELLE BENEVENTO

MONTIPO 5.5

Il ritardo su Rafael Leao lo rende in parte responsabile del raddoppio rossonero.

LETIZIA 6.5

Sponda per Insigne che centra il palo e tiro da fuori che impegna Donnarumma. Ma è proprio in quell’occasione che si fa male al bicipite femorale della coscia destra.

TUIA 5

Da un suo errore nasce l’azione del raddoppio dei rossoneri.

GLIK 6

Sempre presente quando c’è da spazzare l’area.

BARBA 5.5

La sua è una prestazione altalenante.

HETEMAJ 5.5

Spesso in affanno quando vanno in pressing su di lui.

SCHIATTARELLA 6.5

Macina chilometri in mezzo cercando di creare superiorità numerica in fase offensiva.

IONITA 6

Cerca di darsi da fare, ma non è semplice.

INSIGNE 6.5

Centra il palo e sfiora il gol anche di tacco.

CAPRARI 5

Fallisce il rigore che avrebbe riaperto il match.

LAPADULA 6

Ha una bella occasione, ma la sua conclusione viene respinta da Donnarumma.

IMPROTA 6

Entra al posto di Letizia e sale spesso in avanti.

MONCINI 5.5

Si vede poco.

FOULON 6

Crea qualche insidia.

INZAGHI 5.5

Il suo Benevento crea, ma non concretizza.

PAGELLE MILAN

G. DONNARUMMA 7

Decisivo in un paio di occasioni. Il Milan riconquista il primato anche grazie ai suoi interventi.

CALABRIA 6

Dalla sua parte il Benevento sfonda spesso, ma lui combatte senza arrendersi mai.

KJAER 7

Il suo rientro è fondamentale per questa squadra.

ROMAGNOLI 6

Qualche disattenzione di troppo, ma non si ferma mai.

DIOGO DALOT 5.5

Sbaglia qualcosa in fase difensiva.

TONALI 4.5

Con il suo fallo su Ionita mette in difficoltà il Milan. Salterà la Juventus.

KESSIE 7

Sblocca il risultato su rigore. In mediana è la solita diga.

BRAHIM DIAZ 6

Pronti via si fa vedere con un tiro da fuori. Esce per fare posto a Krunic quando il Milan resta in 10.

CALHANOGLU 6

Meno iniziative del solito, ma centra un palo.

REBIC 6

Ha il merito di aver lanciato Rafael Leao in occasione del secondo gol del Diavolo.

RAFAEL LEAO 7.5

Si inventa un gol pazzesco nel momento più delicato del match.

KRUNIC 5.5

Causa il rigore facendo fallo su Caprari.

CASTILLEJO 5.5

Non entra con l’atteggiamento giusto.

PIOLI 7

Il suo Milan continua a stupire.

Ultimo aggiornamento: 19:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA