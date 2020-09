© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTIPO 4Vede maglie nerazzurre ovunque e sbaglia il rinvio da dove poi arriva il terzo gol dell’Inter.MAGGIO 4.5Al Benevento non basta la sua esperienza.GLIK 4.5Sempre in ritardo. L’Inter ne approfitta.CALDIROLA 4.5Lukaku è immarcabile.BARBA 4Meno di 20 secondi e vede Hakimi fare «beep beep» sulla fascia. Un incubo.IONITA 5Spaesato sul raddoppio dell’Inter.SCHIATTARELLA 5.5La gara del Benevento inizia subito male ed è difficile raddrizzarla.DABO 5Soffre molto in mezzo al campo.INSIGNE 5Prova a mettere pressione sulla difesa interista. Senza successo.CAPRARI 6.5Approfitta del passaggio clamoroso che gli fa Handanovic. Segna anche il secondo sigillo del Benevento.MONCINI 6Gli arrivano davvero pochissimi palloni, ma a inizio ripresa sfiora il gol.LETIZIA 5Combina un brutto pasticcio sulla rete di Hakimi.FOULAN 5Non lascia il segno.TUIA 5Prova a contrastare le iniziative dell’Inter.LAPAUDULA 5Appena entrato si mangia il possibile 2-4.HETEMAJ 5Anche lui affonda.INZAGHI 4.5Deve sistemare la difesa del suo Benevento.HANDANOVIC 6L’Inter avrà anche vinto, ma lui fa un errore clamoroso. Bene su Lapadula.SKRINIAR 6.5Tiene bene quando il Benevento va in pressing.DE VIRJ 6.5Un ritorno fondamentale (dalla squalifica) per la difesa dell’Inter.KOLAROV 6Apertura per Hakimi nell’azione del vantaggio nerazzurro. A inizio ripresa si fa sfuggire Moncini e poi Caprari sulla seconda rete avversaria.HAKIMI 8Assist e gol. Impatto micidiale in questa sua nuova avventura.GAGLIARDINI 7.5La cura Conte per lui funziona sempre. Raddoppia e serve una bella palla gol per lo 0-3.VIDAL 6.5Prima da titolare. Si fa sentire, anche se si divora il quinto gol a fine primo tempo.YOUNG 7Praticamente un attaccante aggiunto e molto attento anche in fase difensiva.SENSI 6.5Danza tra centrocampo e attacco.LUKAKU 8Il solito grande Romelu. E come si fa a farlo riposare?SANCHEZ 7.5Fa rifiatare Lautaro Martinez e si fa sentire. Servendo poi proprio all’argentino la palla del gol.BARELLA 6In campo a risultato acquisito.LAUTARO MARTINEZ 6.5Entra in campo al posto di Lukaku e chiude il match con la quinta rete.BROZOVIC 6Quando entra, fa girare il pallone.PERISIC 6Giusto in tempo per sbagliare il 2-6.CONTE 7La sua Inter è veloce, letale, cinica e famelica.