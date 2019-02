Benassi, Muriel e Chiesa, bene, bravi 7+. Ilicic e Gomez super

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FIORENTINA6 LAFONT Prende tre gol, ma nel primo tempo fa una parata super su Ilicic.6,5 CECCHERINI Tosto e convinto su Gomez che non è un cliente facile. Nel secondo tempo controlla bene Ilicic 35’ st Laurini6 6 MILENKOVIC Partita sufficiente4,5 HUGO A uomo su Ilicic, non lo vede mai…6 DABO Largo a destra a combattere 31’ st Simeone 67 BENASSI Firma un bel gol, il nono in stagione. E’ il bomber della Fiorentina.6,5 VERETOUT Sta nel mezzo e lo vedi ovunque.5 GERSON Affoga nel centrocampo nerazzurro, esce presto.7’ st E.FERNANDES 6 Meglio del brasiliano6 BIRAGHI Difende con ordine e sta in linea con i centrocampisti.7,5 CHIESA Un gol pazzesco, un assist e tanta qualità.7 MURIEL E’ a Firenze da gennaio e ha fabbricato 6 gol. Non male.ALLENATORE PIOLI 6 Vede la sua squadra soffrire, ma anche reagire. Ha il suo carattere.ATALANTA6 BERISHA Non sembra colpevole sui gol6 TOLOI Si fa sentire in mezzo alla battaglia5 PALOMINO Errore decisivo sul gol di Chiesa6 MANCINI Ex viola, ma non sente la partita: lucido6 HATEBOER La cosa migliore è la traversa nel finale.7 DE ROON Gran gol da fuori, un siluro6,5 PASALIC Segna, ma va a corrente alternata6 CASTAGNE Dilgente7 GOMEZ E’ sempre il Papu, timbra anche stavolta 42’ st Barrow sv7 ILICIC Assist d’autore, cala nella ripresa.6 ZAPATA Lavoro sporco 40’ st Reca svALLENATORE GASPERINI 6,5 La sua Atalanta gioca bene anche se commette ingenuità.ARBITRO GIACOMELLI 6 Direzione sicura