Domenica 27 Giugno 2021, 23:05 - Ultimo aggiornamento: 23:40

Finisce 1 a 0 il quarto ottavo di finale ad Euro 2020 tra Belgio e Portogallo, che passa il turno grazie ad una rete di Thorgan Hazard nel primo tempo e vola ai quarti di finale, dove incontrerà la nazionale azzurra di Roberto Mancini. A seguire le pagelle del match.

BELGIO

Courtois 6,5 - Nonostante il pressing del Portogallo, non è chiamato in causa spesso. Ma quando il pallone arriva è sempre pronto

Alderweireld 6,5 - Dei tre centrali è quello che sbaglia meno. Soffre solo negli ultimi minuti

Vertonghen 6 - Inizia con qualche errore ed imprecisione, ma nel secondo tempo si impone sugli attaccanti lusitani

Vermaelen 6 - Come Vertonghen, un po ' in affanno nel primo tempo, poi si riprende

Meunier 5,5 - Spreca una buona occasione nel primo tempo per egoismo. Un po' impreciso

Tielemans 5,5 - Non una partita brillantissima, sbaglia molto. Ma porta a casa tanta legna

Witsel 6,5 - Sbaglia pochissimo, a metacampo passa tutto da lui

T. Hazard 7 - Man of the match. Inizia lento ma il suo gol vale i quarti di finale

De Bruyne 6,5 - Grandi giocate e grandi colpi, come sempre. Peccato che lo perseguiti la solita sfortuna

Lukaku 7 - Non ha grandi occasioni a disposizione per fare male, ma contribuisce a far alzare i suoi come solo lui sa fare

Mertens 6,5 - Subentra in corsa ma è a tutti gli effetti un titolare. Fa bene anche in fase difensiva

Carrasco s.v.

Dendoncker s.v.

Ct. Martinez 5,5 - Cambi tardivi e poco efficaci, ma il suo Belgio soffre solo negli ultimi venti minuti

PORTOGALLO

Rui Patricio 5 - Colpevole sulla rete di Hazard, si muove in anticipo ma dalla parte sbagliata

Guerreiro 6,5 - Uno dei migliori insieme a Sanches. Colpisce anche un palo. Sfortunato

Pepe 6 - Gioca un grandissimo primo tempo in cui tiene benissimo a bada Lukaku. Nel secondo tempo si innervosisce e inizia a soffrire

Ruben Dias 6 - Come Pepe, sbaglia pochissimo. Lukaku è un avversario ostico, ma lui tiene bene

Dalot 6 - Spinge quello che può, nel finale è quello più vivo alla ricerca del pareggio

Sanches 7 - Il migliore dei suoi. Devastante in entrambi le fasi del gioco. Palla al piede non lo ferma nessuno

Palhinha 5,5 - Tanta legna, ma soffre a centrocampo. Si perde spesso De Bruyne, e non è mai un bene

Moutinho 5,5 - Alterna giocate difensive a giocate offensive, ma è poco preciso

Jota 5 - Spreca due occasioni importanti, una per tempo. Si propone ma è poco preciso

Cristiano Ronaldo 6 - Un buon primo tempo con grandi spunti. Nel secondo tempo si spegne un po'

Bernardo Silva 5 - Prestazione ampiamente insufficiente. Viene cercato poco e si fa vedere ancora meno. Da lui ci si aspetta di più

Bruno Fernandes 5,5 - Dei subentrati è il peggiore, non è quello di Manchester

Joao Felix 6 - Entra a partita in corso e fa bene. Crea anche qualche occasione per il pareggio

Andre Silva 6 - Ha una buona occasione e si rende pericoloso entrando dalla panchina

Sergio Oliveira s.v.

Danilo Pereira s.v.

Ct. Santos 6 - Prova a recuperarla con i cambi, e a momenti ci riesce