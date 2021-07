Belgio-Italia, Mancini: «Siamo stati straordinari, una vittoria meritata»

Venerdì 2 Luglio 2021, 23:15 - Ultimo aggiornamento: 23:18

Vola alle semifinali l'Italia di Roberto Mancini, che nei quarti di finale di Euro 2020 batte per 2 reti a 1 il Belgio di Romelu Lukaku. A fine partita sono arrivate le parole del commissario tecnico di Jesi, che per l'ennesima volta nella sua carriera tornerà a Wembley, dove questa volta incontrerà la Spagna di Luis Enrique.

APPROFONDIMENTI VIDEO Belgio-Italia, il boato di Piazza del Popolo a Roma al goal... ROMA Belgio-Italia, le emozioni dei tifosi davanti al maxischermo di... LA POLEMICA Belgio-Italia, il rigore fischiato contro gli azzurri fa... A MONACO Belgio-Italia, gol annullato dal Var a Bonucci per fuorigioco:... LA SCELTA Belgio-Italia, gli azzurri stavolta si inginocchiano come gli...

«Impresa? È stata una grandissima partita, non meritavamo di soffrire così. Loro sono molto forti, abbiamo giocato benissimo e stiamo migliorando. La strada è ancora lunga». Poi regala anche una parentesi ai suoi giocatori: «Li ringrazio i miei giocatori, sapevo che avrebbero fatto una grande partita. Spinazzola? Speriamo che non sia grave, ma la dinamica dell'incidente non era bellissima». La miglior partita della storia recente dell'Italia? «La squadra del 2006 ha vinto i mondiali, vediamo dove arriviamo noi. Ora è importante recuperare le energie perché la Spagna è molto dura».