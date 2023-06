Belfodil, arrestato l'ex giocatore di Inter e Parma: ha tentato di strangolare la sorella di 15 anni

Lunedì 5 Giugno 2023, 18:53 - Ultimo aggiornamento: 20:09

Il calciatore algerino Ishak Belfodil, di nazionalità franco-algerina, in Italia negli anni scorsi con le maglie di Parma, Inter e Bologna, è stato brevemente trattenuto in stato di fermo per sospette violenze sulla sorella di 15 anni, poi subito rilasciato senza conseguenze. Secondo qualche organo di stampa francese sarebbe stato addirittura sospettato per alcuni segni di strangolamento sul collo della sorella, che ha 15 anni.

Belfodil, 31 anni, nazionale algerino, è stato interrogato ieri sera nel commissariato di Elancourt, vicino a Parigi, in seguito a una lite con la sorellina, che avrebbe presentato tracce di strangolamento non tali da richiedere alcun tipo di trattamento medico. Fonti dell'inchiesta, archiviata nella giornata di oggi, riferiscono che i due si sarebbero «presi per il collo durante una lite». «Io e la mia sorellina stiamo benissimo», ha postato il giocatore su Instagram. Attualmente all'Al Gharafa in Qatar, Belfodil conta 19 presenze e 2 gol con la sua nazionale