Bayern, campione del mondo: battuto il Tigres 1-0: sesto titolo da giugno

Bayern Monaco campione: ha vinto il Mondiale per club battendo per 1-0 i messicani del Tigres nella finale giocata a Doha. Rete di Pavard al 14' st, convalidata dopo controllo al Var. Con questo successo i bavaresi entrano nella storia, avendo vinto 6 titoli da giugno a oggi: Champions League, Bundesliga, Coppa di Germania, Supercoppa di Germania, Supercoppa Europea e Mondiale per club. Finora ci era riuscito soltanto il Barcellona del 2009 di Guardiola, Messi e Iniesta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA