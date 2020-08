Barcellona, che umiliazione, il Bayern lo asfalta: 8-2

Il Barcellona rischia di non dimenticarsi mai di questa serata da fine del mondo. Umiliata da un’armata tedesca perfetta e spietata: a Lisbona i bavaresi vincono addirittura 8-2 e passano in semifinale di Champions dove attendono una tra Manchester City e Lione (in campo domani). Cala forse definitivamente il sipario sul Barcellona che ora dovrà affrontare molti problemi. Su tutti il futuro di Quique Setien, che ha le ore contate, e quello di Messi, che tarda a rinnovare il contratto in scadenza nel giugno 2021 e che compra a casa Milano (come suo padre Jorge Horacio) e caldeggia l’arrivo di Xavi, che sa tanto di ultimatum per la sua permanenza in Catalogna. Dall’altra parte si assiste alle otto meraviglie del Bayern Monaco, che dimostra di essere una squadra compatta, forte, cinica e spietata. E che punta al Triplete, dopo aver già conquistato Bundesliga e Coppa di Germania. Una gara controllata dall’inizio alla fine. Segna Muller, ma il Barça pareggia con l’autorete di Alaba e poi crolla. Perché i tedeschi approfittano di tutti gli errori incredibili dei catalani e colpiscono con Perisic, Gnabry e Muller. Nella ripresa la frittata è ormai fatta. Segna Suarez, ma è l’unico lampo d’orgoglio del Barça. Poi arriva il crollo definitivo con Kimmich, Lewandowski e la doppietta di Coutinho, ex di turno. Una cosa mai vista. Forse irripetibile.

Ultimo aggiornamento: 23:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA