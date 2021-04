Champions, quarti di finale: Psg-Bayern Monaco e Chelsea-Porto. La diretta alle 21

Psg - Bayern Monaco

Dopo avere interrotto la lunga striscia di imbattibilità del Bayern Monaco in Champions League vincendo 3-2 l'andata in Germania, il Paris Saint Germain proverà a completare l'opera nella sfida di ritorno dei quarti al Parco dei Principi dove i campioni in carica hanno perso i quattro precedenti contro il club francese. Il Paris nell'andata ha inflitto al Bayern la prima sconfitta nella competizione da marzo 2019 vincendo 3-2 grazie soprattutto alla doppietta di Kylian Mbappé nella nevosa serata a Monaco di Baviera. L'attaccante dei parigini dopo appena tre minuti ha aperto le marcature della ripetizione della finale del 2020 e al 28' gli ospiti hanno raddoppiato con Marquinhos. I padroni di casa sono pervenuti al pari grazie al gol dell'ex attaccante del Paris, Maxim Choupo-Moting, e alla rete di Thomas Muller (60'). Dopo appena otto minuti dal pari, Mbappé ha segnato la rete decisiva lasciando così i campioni in carica nella condizione di dover vincere per la prima volta a Parigi per continuare la difesa del titolo.

APPROFONDIMENTI CHAMPIONS LEAGUE Bayern Monaco-Psg 2-3: sotto la neve è Mbappé a piegare... CHAMPIONS LEAGUE Chelsea senza problemi con il Porto: 0-2. Tuchel ipoteca la semifinale SPORT Bayern Monaco-Porto: le Foto

Segui la diretta

Le probabili formazioni

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Hernandez, Davies; Kimmich, Alaba; Sané, Muller, Musiala; Choupo-Moting. Allenatore: Flick

Paris Saint Germain (4-2-3-1): Navas; Dagba, Danilo, Kimpembe, Diallo; Gueye, Paredes; Di María, Draxler, Neymar; Mbappé. Allenatore: Pochettino

Chelsea - Porto

Il Chelsea è in pole position per un posto in semifinale di Champions League, dalla quale manca dal 2014, dopo il 2-0 dell'andata sul Porto. I primi gol in competizioni Uefa per club di Mason Mount (32') e Ben Chilwell (85') hanno regalato alla formazione di Thomas Tuchel un buon margine in vista del ritorno, che si giocherà a Siviglia come l'andata. Chi passerà tra Chelsea e Porto affronterà una tra Real Madrid e Liverpool in semifinale.

Segui la diretta

Le probabili formazioni

Porto (4-4-2) Marchesin; Manafa, Pepe, Mbemba, Zaidu; Corona, Sergio Oliveira, Uribe, Otavio; Marega, Taremi. Allenatore: Sergio Conceicao

Chelsea (3-4-3): Mendy; Azpilicueta, Zouma, Rudiger; James, Jorginho, Kovacic, Alonso; Mount, Havertz, Pulisic. Allenatore: Tuchel

© RIPRODUZIONE RISERVATA