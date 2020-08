Bayern Monaco, Lewandowski "a letto" con la Champions League

Lewandowski si sveglia con la Champions League a letto. E la foto diventa subito virale sui social. L'attaccante del Bayern Monaco ha festeggiato così la vittoria in finale contro il Paris Saint Germain, condividendo il post sui suoi profili ufficiali seguiti da milioni di tifosi. Intanto, il giorno dopo la vittoria a Lisbona, arriva una pioggia di complimenti per il club bavarese. E soprattutto per il suo tecnico. «Flick si sta già dimostrando uno dei migliori allenatori al mondo. Ha fatto un grande lavoro da quando è tornato qui, mostrando subito grande empatia con lo spogliatoio e proponendo un calcio aggressivo e allo stesso tempo spettacolare. La squadra ha meritato davvero tanto la Champions League, siamo tutti estremamente contenti». Le parole di congratulazioni arrivano da Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco. «Per me Lewandowski merita il pallone d'oro -prosegue-. Non ci sono molti calciatori come lui al mondo. È un professionista esemplare, merita tutto il successo che sta ricevendo. È vero che la squadra lo ha aiutato molto nel segnare tutti questi gol, ma il suo contributo è stato fondamentale per vincere la Champions».



