Bayern, dopo il crollo di Francoforte brucia la panchina di Kovac: pronti Allegri o Mourinho

«Dopo la sconfitta di Francoforte, è stata presa la decisione a breve termine di non allenarsi domani in pubblico. Chiediamo a tutti i tifosi di capire». Con questo tweet pubblicato sul profilo ufficiale, il Bayern Monaco ha di fatto certificato la profonda crisi che sta attraversando il club bavarese, sconfitto pesantemente ieri (5-1) dall'Eintrachtdi Francoforte e adesso scivolato al quarto posto in Bundesliga, a quattro punti dalla capolista Borussia M”nchengladbach.Una sconfitta preoccupante che ha messo a serio rischio la panchina di Niko Kovac sul quale, si dice, sta aleggiando da tempo l'ombra di Massimiliano Allegri e Josè Mourinho. Il tecnico croato, arrivato in Baviera nell'estate del 2018 dopo due grandi stagioni proprio sulla panchina dell'Eintracht con il compito di portare a compimento il rinnovamento della squadra che ha visto gli addii di Lahm, Robben, Ribery, Xabi Alonso e altri senatori, non è riuscito finora nel compito e anche la vittoria nell'ultimo campionato non ha diradato i dubbi sul suo conto: la squadra non ha un suo gioco definito, gli viene addebitato, i giovani non sono riusciti ad imporsi e tutto dipende sempre dallo stato di grazia di Robert Lewandowski andato finora a segno in 13 delle 14 partite ufficiali giocate dal polacco con i bavaresi e già arrivato a 20 gol reti stagionali. Un pò poco per la dirigenza bavarese che fa soprattutto della Champions il principale obiettivo. I rapporti tra Karl-Heinz Rummenigge e il tecnico croato sarebbero diventati molto tesi e secondo i media tedeschi sarebbero già stati avviati contatti con Mauricio Pochettino, oggi al Tottenham, per la prossima stagione. Ma la debacle di Francoforte potrebbe adesso spingere la dirigenza ad anticipare i tempi e allora per la panchina i grossi nomi su cui lavorare sono essenzialmente due: Massimiliano Allegri e Josè Mourinho.