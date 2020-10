Le partite di calcio a Monaco rimarranno a porte chiuse almeno fino al 25 ottobre a causa di un numero crescente di infezioni da coronavirus. Come comunicato dalle autorità cittadine. Ciò significa che i campioni della Bundesliga del Bayern Monaco non saranno in grado di accogliere i fan all'Allianz Arena fino alla partita del 21 novembre con il Werder Brema al più presto. Anche le partite dei campionati inferiori, tra cui quella tra il Monaco 1860 e il Monaco di Baviera Tuerkguecue sabato in terza divisione, saranno senza pubblico. Secondo il Robert Koch Institute, il tasso di incidenza di sette giorni è aumentato a 42,4 per 100.000 abitanti da 32,5 per 100.000 di martedì.

