Bayern-Borussia finisce 4-2: triplo Lewandowski e doppio Haaland. Perde il Siviglia. In Premier pari per l'Arsenal

In attesa del piatto forte di domani (c'è il derby di Manchester che deciderà la Premier) oggi l'Arsenal non è andato oltre il pari (1-1) sul campo del Burnley. Succede tutto nel primo tempo, con il vantaggio della squadra di Arteta al 6' grazie alla rete di Aubameyang, e al pareggio siglato al minuto 39 da Wood. I Gunners non riescono a cambiare il passo della propria stagione: rimangono decimi in classifica lontani dalla zona Europa. Vince anche il Southampton contro il fanalino di coda Sheffield (0-2). Pareggio a reti bianche tra Aston Villa e Wolves.

BUNDESLIGA

L'ha decisa Lewandowski: la partita più attesa del campionato tedesco tra Bayern e Borussia ha visto protagonista il centravanti polacco, autore di una tripletta nel 4-2 finale. In rimonta la squadra di Flick contro i gialloneri, che erano andati sul doppio vantaggio (2' e 9') grazie alla doppietta del solito Haaland. Ma l'attaccante in questo momento più forte del Mondo già nel primo tempo aveva rimesso le cose a posto. Nel finale, quando il pari sembrava scritto, ecco la zampata di Goretzka e la rete che ha fissato il risultato di Lewandowski: pallone portato a casa e vittoria che allontana il Borussia dalla zona Europa. Rimane al secondo posto il Lipsia, che supera 3-0 il Friburgo in trasferta. Nkunku, Sorloth e Forsberg permettono alla squadra di Nagelsmann di rimanere agganciata al Bayern Monaco. Vittoria importante per il Leverkusen sul campo del Moncengladbach: decide l'ex giallorosso Patric Schik al 77'. Per le "asprine" tre punti pesantissimi. Vittorie anche per Hoffenheim (2-1 sul Wolfsburg) ed Hertha Berlino (2-1 ai danni dell'Augusta con rete di Piatek). 1-1 infine tra Francoforte e Stoccarda.

LIGA

Cade il Sivilia, 2-1, sul campo dell'Elche. E la squadra di Lopetegui perde l'occasione di avvicinarsi al Real Madrid, rimanendo però al quarto posto. Emozioni concentrate tutte negli ultimi 20': con il doppio vantaggio di Guti e Carrillo per i padroni di casa, e la rete di de Jong, inutile, al 90'. Respira invece il Valladolid, che batte 2-1 il Getafe tirandosi fuori dalla zona retrocessione. Vince infine anche il Cadice: 1-0 sull'Eibar. Barcellona che in serata ha battuto 0-2 l'Osasuna. Reti di Jordi Alba e del classe 2003 Moriba. Mentre domani derby di Madrid.

