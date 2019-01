Robben lascerà il Bayern: «ma il futuro è incerto»

Arjen Robben ha confermato di aver ricevuto diverse offerte da altri club se deciderà di continuare la sua carriera da calciatore dopo che lascerà il Bayern Monaco in estate. «È bello sapere che altri club sono interessati: come ho detto prima della pausa invernale, il mio futuro è aperto», ha detto l'esterno olandese al campo di allenamento del Bayern Monaco a Doha. «Sono orgoglioso e felice: c'è stato molto lavoro nelle scorse settimane, soprattutto per mio padre che è il mio consulente». Robben, 34 anni, non ha rivelato quali squadre si sono avvicinate a lui. Ma c'è un'interesse forte dell'Inter e un possibile ritorno nel suo paese d'origine negli ex club del Psv Eindhoven o Groningen. Robben ha detto che questa stagione sarebbe stata la sua ultima a Monaco di Baviera, dove ha giocato dal 2009. E ha lasciato aperta la porta sul futuro, se smettere o continuare a giocare in un altro club. «Non so quando prenderò la decisione, ma non aspetterò fino alla fine della stagione, ho una famiglia e devo pianificare in anticipo, come ho detto, sono privilegiato e grato che i club siano interessati, ha aggiunto Robben che è attualmente infortunato.

