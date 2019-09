Lazio, Bastos vuole rinviare la prima di Vavro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bastos e Vavro, il dilemma è serio. L’angolano, nonostante sia tornato ieri, è in vantaggio, ma lo slovacco tenta la rimonta. Luiz Felipe è tornato dagli mpegni con il Brasile U23 malconcio a una caviglia ed è in forte dubbio per Ferrara. Tra oggi e domani si valuterà al meglio, ma nel frattempo Inzaghi sta valutando se affidarsi alla vecchia guardia oppure dare fiducia allo slovacco, la figura nuova del reparto arretrato biancoceleste. Non è una scelta facile, anche perché la partita con la Spal potrebbe rivelarsi più complicata del previsto e l’allenatore non vuole sorprese. Già nel derby l’allenatore, messo davanti a una decisione per via dell’infortunio a Luiz Felipe, aveva preferito l’angolano e dopodomani, qualora fosse ufficializzato il forfait del brasiliano, potrebbe accadere di nuovo. Dall’altra parte c’è Vavro che attende con ansia di giocare la sua prima gara da titolare, tanto da non averlo nascosto al raduno della nazionale due settimane fa. A far propendere verso Bastos, potrebbe essere la scelta di Semplici di schierare giocatori come D’Alessandro e Di Francesco che, ogni tanto, si scambiano di fascia. Sono entrambi veloci e imprevedibili, Vavro potrebbe andare in sofferenza, Bastos meno. A Ferrara, la Lazio sarà accompagnata da 1.500 tifosi che in questi giorni hanno preso d’assalto i biglietti per stadio e treni. Un successo sulla Spal potrebbe far impennare gli abbonamenti e far superare quota ventimila, visto che attualmente sono fermi a circa 19.940 tessere. Manca davvero poco.