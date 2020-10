Bastoni, Covid passato: è negativo. Ma salta comunque il derby con il Milan

Alessandro Bastoni è risultato negativo ai tamponi di controllo, dopo la positività al Covid emersa lo scorso 7 ottobre in un test svolto nel ritiro della nazionale Under 21. Il giocatore, tuttavia, non sarà a disposizione del tecnico nerazzurro Antonio Conte per il derby di domani contro il Milan: prima di tornare in campo dovrà infatti sostenere, come da protocollo, alcuni controlli e la visita di idoneità per poter ricevere il via libera definitivo. «Tampone negativo», ha scritto Bastoni su Instagram

Ultimo aggiornamento: 22:59

