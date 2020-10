Under 21, Bastoni dell'Inter positivo al Covid-19: oggi il terzo tampone

Adesso è ufficiale: il giocatore dell'Inter Alessandro Bastoni è risultato positivo al Covid in un test compiuto nel ritiro della nazionale Under 21, dopo un primo tampone che era negativo. Oggi sarà eseguito il terzo controllo sul difensore, come a tutti gli Azzurrini nel ritiro di Tirrenia. All'Inter sono stati effettuati i tamponi per la squadra e lo staff e allenamenti individuali. Una misura di assoluta sicurezza ad Appiano Gentile dove si continua a lavorare in assenza dei Nazionali. Ultimo aggiornamento: 14:41

