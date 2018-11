© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una nuova capolista nel girone H di Prima Categoria. Davanti a tutte c’è la Polisportiva Bassiano, che ha ancora una partita da recuperare in casa dell’Agora. Tanto entusiasmo, ma anche necessità di tenere i piedi per terra, come ammette il tecnico setino doc Angelo Delle Donne: «Un primato meritato che va condiviso con tutti, a partire dalla dirigenza che quest’estate si è mossa con attenzione sul mercato e, pur avendo un budget minimo, ha allestito un buon organico. Non mi aspettavo di stare in testa, vuol dire che stiamo lavorando bene, ma la stagione è lunga e ne siamo perfettamente consapevoli».Ora arriva la sosta forzata dopo l’aggressione subìta dall’arbitro Bernardini. «Inaccettabile, calcisticamente parlando. Così non risolviamo il problema della violenza. Il campionato di Prima categoria è diventato il più difficile del panorama regionale. In Eccellenza e Promozione sono campionati giovanili, mentre in Prima ci sono tanti giocatori esperti, i giovani di lega hanno 23 anni». Bassiano tra i favoriti per il salto in Promozione? «L’obiettivo è la salvezza – chiosa Delle Donne - Siamo in vetta, ma ci sono ancora ancora 23 partite da giocare. L'euforia è tanta, ma adesso arriva il bello».