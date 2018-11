Un inizio molto promettente per il Bassiano, compagine di Prima Categoria laziale che disputa il girone H. Il club ha infatti fatto registrare nelle prime cinque giornate tre vittorie e due pareggi, conquistando momentaneamente il comando della classifica, in attesa delle decisioni del Giudice Sportivo. Il tecnico Angelo Delle Donne però non si scompone: "Sinceramente non mi aspettavo questa partenza, però continuo a dire che il Bassano non è da primato, anzi deve pensare a ogni partita come una vear e propria guerra. Quest'anno le corazzate stanno facendo un po' di fatica, mentre tutte le altre società se la giocano, avendo come principale obiettivo la Promozione".

Ultimo aggiornamento: 18:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA