La Roma non sbaglia, a Istanbul travolge il Basaksehir 3-0 e ipoteca la qualificazione

Prova di grande personalità della Roma, che passa a Istanbul sul campo del Basaksehir e risistema il disocrso qualificazione ai sedicesimi di Europa League. I giallorossi, scesi in campo in formazione tipo con l'unico innesto di Santon per Spinazzola, hanno subito imposto il loro gioco. Primo tempo a senso unico: sblocca Veretout su rigore, raddoppia Kluivert e chiude Dzeko. Pellegrini autore di due assist ferito nella ripresa alla testa da un oggetto lanciato dalle tribune (allo stadio anche il presidente turco Erdogan tifoso del Basaksehir). Ora alla Roma basterà non perdere in casa con il Wolfsberger per passare il turno.



LEGGI LA CRONACA

LE FORMAZIONI:

BASAHSEHIR: ((4-2-3-1): Mert; Ponck, Skrtel, Epureanu, Clichy; Azubuike, Mehmet Topal, Irfan; Visca, Crivelli, Gulbrandsen. All. Okan Buruk

ROMA: (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca

Ultimo aggiornamento: 21:11

