© RIPRODUZIONE RISERVATA

Daniele Barile ha toccato un traguardo importante. Nel match di ieri del girone B di Promozione contro il Passo Corese ha siglato il gol del definitivo 4-0 del Giardinetti di mister Marco Russo che gli è valso il 200esimo gol nei campionati di Promozione, Eccellenza e serie D a cui ha partecipato. «Decisamente un bel traguardo considerato che all’inizio della carriera badavo più agli assist e non tiravo rigori – dice l’attaccante classe 1981 che da tempo viene soprannominato “Barone” – La maglia celebrativa mostrata dopo il gol? L’avevano preparata mia moglie Evelina e mia figlia Alice dopo il gol numero 199 realizzato due partite prima, quindi ci ho messo poco a scoprirla» sorride Barile che poi ricorda tre gol della sua lunga collezione che comprende (fuori dal conteggio dei 200 sigilli) anche i tanti gol realizzati nelle varie Coppe dei campionati dilettanti e i tre nella Coppa Italia professionisti.«Tra quelli che mi sono rimasti in mente c’è indubbiamente il primo della serie: lo realizzai in D con la maglia dell’Isernia sul campo del Taurisano, sfruttando un assist di Maurizio Alfonsi. Più recenti quello nella finale play off per la promozione in D con la maglia del Serpentara al Del Duca di Ascoli contro il Monticelli o quello in sforbiciata con il Tor Sapienza a Ladispoli». Ora l’obiettivo è quota 300… «Gli ultimi cento li ho fatti nel giro di cinque anni… Vediamo quanto riuscirò ad andare avanti e quanto la mia famiglia mi supporterà e sopporterà ancora in questa mia grande passione».Barile, che al Giardinetti sembra avere trovato l’ambiente ideale e ha cominciato ad allenare anche i bambini della Scuola calcio, parla delle prospettive della squadra di Russo. «Noi proveremo fino alla fine ad agganciare un posto nei play off anche se non sarà facile. Ma questa è una società neopromossa che ha comunque gettato le basi per fare ancora ottime cose nel prossimo futuro».