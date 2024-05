Il Bari batte 3-0 la Ternana in trasferta e raggiunge la salvezza: Di Cesare, Ricci e Sibilli condannano gli umbri alla Serie C

Con un solo risultato a disposizione, serviva un miracolo al Bari per mantenere la categoria: è arrivata una grande prova di superiorità in trasferta. Al Liberati il Bari di Giampaolo supera 3-0 la Ternana nella finale di ritorno dei playoff di Serie B e raggiunge la salvezza, condannando la squadra di Breda.

Ternana-Bari 0-3: la partita

Al Libero Liberati il primo tempo è piuttosto bloccato, con timore da entrambe le parti. La migliore occasione, però, è del Bari con Sibilli che prima viene murato da Iannarilli, poi con una palla tagliata quasi non trova la giocata vincente. La palla attraversa tutta l'area ed esce di poco. Allo scoccare dell'ultimo minuto del primo tempo però la partita si sblocca e a mettere la firma è il capitano Di Cesare che con una splendida mezza rovesciata buca Iannarilli e firma il vantaggio per il Bari. Gol fantastico del difensore romano, nel giorno del suo 41esimo compleanno, un giorno che difficilmente dimenticherà e che può valere il gol più importante della sua carriera.

I pugliesi vanno al riposo in vantaggio e a inizio ripresa trovano anche il raddoppio, con un altro difensore. Questa volta è Giacomo Ricci a segnare, sfruttando la palla messe in mezzo da Dorval. Girata quasi da attaccante, mestiere non suo, e doppio vantaggio Bari. La Ternana è barcollante, il Liberati ammutolito e allora il Bari ne approfitta con il colpo del definitivo ko. Il montante decisivo lo da Sibilli con la complicità di Dalle Mura che devia il pallone. 3-0 e sigillo sulla salvezza.

Nel finale anche un gol annullato a Benali evita il quarto gol dei pugliesi. La Ternana non trova la forza di reagire e saluta la Serie B. Il Bari raggiunge la salvezza grazie ad una prova di grande forza e carattere e rimedia ad una stagione da incubo. Nonostante i due risultati su tre a disposizione, il risultato finale condanna la Ternana alla retrocessione in Serie C.