Bari non dimentica l'autogol di Masiello, minacce e insulti social in vista del suo ritorno. E il Sudtirol lo lascia a casa

Pierpaolo Bisoli, tecnico del Sudtirol, ha preso la sua decisione in vista del prossimo incontro contro il Bari: lasciare a casa Andrea Masiello, ex della partita. Il difensore 36enne non partirà con la squadra alla volta della Puglia. I motivi dell’esclusione sono tutt’altro che tecnici o di salute, ma hanno un precedente ben preciso: il 15 maggio del 2011 Masiello, che allora vestiva la maglia dei biancorossi, fu protagonista di un incredibile autogol - volutamente provocato - durante il derby contro il Lecce (terminato 2-0 per i giallorossi), immagine copertina nello scandalo legato al calcioscommesse che inghiottì il calciatore, fermato con una squalifica di oltre due anni. Il tifo del Bari non ha mai dimenticato l’accaduto, per questo la scelta del tecnico è arrivata dopo aver constatato l’inasprirsi degli animi della tifoseria avversaria, che da giorni ha riempito i social del calciatore di minacce e insulti. Il Sudtirol farà così a meno di un suo titolare (8 volte in campo dal 1’ in questa Serie B), la decisione sarà ufficializzata e spiegata in conferenza stampa nella giornata di domani.