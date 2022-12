Bari-Genoa, record di pubblico per la Serie B: 48.887 spettatori al San Nicola

Un pubblico record. È quello presente questa sera allo stadio San Nicola per la partita del campionato di Serie B tra Bari e Genoa. La cifra ufficiale resa nota al termine del primo tempo è di 48.877 spettatori: un dato che testimonia in modo eloquente la fame di grande calcio che c'è nel capoluogo pugliese, e il blasone delle due squadre, attualmente terze a pari merito nella classifica del torneo cadetto. In precedenza il primato di affluenza a una partita del torneo di Serie B 2022-23 apparteneva sempre alla tifoseria del Bari, con i 38.800 presenti in occasione della sfida con la Ternana.