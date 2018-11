Barcellona, Valverde: «Messi è pronto a tornare in campo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Leo Messi è sul punto di tornare in campo, dopo il grave infortunio al braccio destro rimediato contro il Siviglia, in seguito a uno scontro con Franco Vazquez, che gli ha fatto saltare anche il 'Clasicò. Lo ha detto l'allenatore del Barcellona, Ernesto Valverde, nella conferenza stampa della vigilia del match casalingo della Liga contro il Betis Siviglia (domani alle 16,15). «Messi e Umtiti sono convocati, dunque posso giocare: non ci sono rischi o controindicazioni - le parole del tecnico dei blaugrana -. Ho visto bene Leo, è sicuro nei movimenti, la paura di rifarsi male gli è passata. Dembelé non è fra i convocati? A volte chiamo dei giocatori, altre volte ne chiamo altri. Se lo cederemo? Sul mercato pensiamo a rinforzarci, non a indebolirci: francamente non è facile trovare in giro calciatori dotati del suo talento. Malcom? Chissà, magari la partita contro l'Inter rappresenta un punto di svolta nella sua stagione».