​Coutinho, l'acquisto più costoso, fa la riserva al Barça. United alla finestra

Da acquisto più costoso (160 milioni) nella storia del Barcellona a riserva di lusso. Philippe Coutinho non riesce più a trovare un posto da titolare, dopo essere stato scavalcato da Ousmane Dembelé che a sua volta - dopo essere stato sul punto di lasciare il club blaugrana - è diventato un titolare inamovibile nello scacchiere di Ernesto Valverde. Dall'Inghilterra, intanto, arriva voce che il brasiliano Coutinho, trasferitosi in Spagna dal Liverpool, interessa allo United. Secondo il giornale Manchester Evening News i 'Red devils' avrebbero già avviato una trattativa per ingaggiare Coutinho e rilanciare le ambizioni della squadra che, con il norvegese Ole Gunnar Solskjaer, ha ottenuto cinque vittorie consecutive. Sembra molto complicato che Coutinho possa lasciare il Barca solo un anno dopo il suo arrivo in Catalogna, ma le sue ultime esclusioni dalla formazione titolare potrebbero alimentare il malcontento del brasiliano.

