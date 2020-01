Barcellona, Setien: «Stiamo valutando l'acquisto di un attaccante»

«Sì, è vero, stiamo considerando la possibilità di acquistare un attaccante, ne stiamo parlando. Non è però una questione che mi preoccupa molto, sono più preoccupato per le prossime partite contro Ibiza e Valencia». Ad ammetterlo è il neotecnico del Barcellona, Quique Setie, in conferenza stampa alla vigilia del match di Coppa del Re contro la squadra isolana. Dopp l'infortunio a Luis Suarez, costretto a stare lontano dai campi di gioco per quattro mesi, la squadra blaugrana è adesso alla ricerca di un '9' e i nomi che circolano sono quelli di Aubameyang (Arsenal), Llorente (Napoli) e Giriud, sul quale c'è anche l'Inter.





