Il Barcellona rilancia per Neymar offrendo Coutinho e Vidal. I tifosi del Real vogliono che James Rodriguez resti

Il Barcellona prosegue il corteggiamento al Paris Saint Germain per convincerlo a cedergli l'attaccante brasiliano Neymar. A quanto riporta il francese 'Le Parisien', la dirigenza blaugrana ha avanzato una nuova offerta: 60 milioni di euro più una doppia contropartita tecnica, ovvero i cartellini di Phillipe Coutinho e Arturo Vidal. Al momento il Psg ha declinato l'offerta chiedendo un conguaglio economico più alto ma la partita a scacchi tra le due società non sembra ancora finita, sullo sfondo c'è poi il Real Madrid anch'esso interessato al nazionale brasiliano.



James Rodrguez deve restare al Real Madrid. È il verdetto di un sondaggio di As.com, secondo cui la maggior parte dei tifosi merengues che vi hanno partecipato vorrebbe ancora il colombiano nella squadra allenata da Zidane per la stagione 2019-20. I dati del sondaggio online a cui hanno partecipato quasi 130.000 tifosi sono illuminanti: alla domanda 'Vorresti che James continuasse al Real Madrid?' l'81% degli elettori ha optato per il «Sì» (103.370), mentre il restante 19% ha detto «No» (23.791). L'attaccante del Real James Rodriguez è da tempo sul mercato e tra i club che lo hanno trattato durante l'estate c'è anche il Napoli.

