Barcellona, Rakitic destinato a prolungare il contratto, niente Inter

Ivan Rakitic sembra destinato a rimanere nel Barcellona almeno per una stagione in più rispetto a quella prevista dal contratto, in scadenza nel 2020. Niente Inter e neppure Juventus, dunque, per il centrocampista croato, che dovrebbe a breve prolungare il proprio rapporto con il club blaugrana fino al 2021. Lo riferisce Cadena COPE, secondo cui a fare pressioni sul giocatore croato sarebbero stati l'allenatore Ernesto Valverde e il presidente del club catalano, Josep Maria Bartomeu. Secondo molti, Rakitic, grazie alla propria esperienza, potrebbe fare da chioccia al giovane Frenkie De Jong che in estate arriverà dall'Ajax. Il futuro è dell'olandese, ma il presente continua a essere del croato, vero punto di forza di un centrocampo di livello assoluto.

Ultimo aggiornamento: 19:52

