Barcellona, Boateng si presenta: «Essere qui è un sogno»

«Sono felicissimo, è un grande onore essere qui e quando il mio agente mi ha chiamato ho pensato che stessi sognando. Giocherò con Messi che è il migliore del mondo e con Suarez che è il numero uno dei bomber ». Così si è presentato a Barcellona Kevin Prince Boateng, acquisto a sorpresa del club blaugrana in questo mercato invernale. «È una sensazione strana, incredibile - ha aggiunto l'ex milanista, ceduto dal Sassuolo al Barça -. Ieri mattina ero triste perché dovevo lasciare un grande gruppo, però ai miei compagni ho spiegato che venire qui era un'opportunità che non potevo lasciarmi sfuggire. Sarei venuto a Barcellona di corsa, altro che aereo».Che ruolo pensa di svolgere nel Barcellona? «Non vengo qui con la pretesa di essere titolare - ha risposto Boateng -, perché qui ci sono calciatori incredibili. Ma voglio dare il mio contributo, visto che ho una certa esperienza. Deciderà l'allenatore, comunque spero che il fatto di aver già giocato nella Liga, con il Las Palmas, possa agevolarmi. Quello spagnolo è il campionato più bello del mondo, perché é quello in cui si gioca meglio». «Il mio ruolo? - ha aggiunto -, alla mia età quello del 9 è perfetto per me. Credo però che mi abbiano voluto perché so giocare in vari ruoli. Fisicamente sto bene, sabato scorso ho giocato 90 minuti nel Sassuolo».