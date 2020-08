Barcellona-Napoli 3-1, la diretta. Accorcia Insigne su rigore

Ultimo aggiornamento: 21:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Barcellona e Napoli si affrontano al Camp Nou per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. All'andata, disputata prima dello stop per il Covid-19, un ottimo Napoli è riuscito a conquistare un buon pareggio al San Paolo, 1-1 il finale, e prova a conquistare quella che sarebbe una clamorosa qualificazione ai quarti di finale. Messi e compagni, dal canto loro, puntano a rimanere in gara per la conquista della sesta coppa dalle grandi orecchie della loro storia. Il tecnico blaugrana Setien non potrà schierare gli squalificati Busquets e Vidal, mentre Gattuso dovrebbe rischiare l'acciaccato Insigne dal 1'.- Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Sergi Roberto, De Jong, Rakitic; Messi, Suarez, Griezmann.A disposizione: Neto, Junior Firpo, Iñaki Peña, Ricard Puig, Fati, Ronald Araújo, Monchu, Mingueza, De La Fuente, Reis e Orellana. Allenatore: Quique Setién.- Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.A disposizione: Meret, Allan, Llorente, Lozano, Elmas, Luperto, Maksimović, Politano, Hysaj, Karnezis, Lobotka e Milik. Allenatore: Gennaro Gattuso.