Gattuso: «Abbiamo messo in difficoltà il Barça. Peccato la mezzora di black out»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«C'è tanto rimpianto, abbiamo avuto mezz'ora di blackout. Da rivedere il primo gol, ma è facile parlare degli arbitri. Io ho visto una squadra che ha fatto la partita che doveva, a parte quella mezz'ora di vuoto. Ho visto una squadra che ha messo in grandissima difficoltà il Barcellona. Nei primi dieci minuti potevamo segnare due gol». Dai microfoni di Sky Sport, Rino Gattuso recrimina sul risultato del Camp Nou di Barcellona., che è costato l'eliminazione dalla Champions. «La cosa che mi fa più rabbia è prendere gol da calcio piazzato dal Barcellona - dice ancora il tecnico del Napoli -. Io alleno giocatori forti, ma per diventare calciatori importanti serve una mentalità diversa da quella che a tratti abbiamo mostrato in questi mesi che sono qua». Gattuso ha avuto la sensazione di poter far male al Barcellona? «Se leggiamo i dati, vediamo che non c'è partita. Abbiamo avuto il doppio delle loro occasioni - risponde -. Poi è chiaro che ci sono le preventive, lo scalare bene, la mentalità. Ma sono molto soddisfatto della prestazione. Oggi potevamo vincere, lo sapevamo, perché il Barcellona non stava benissimo e ha pagato il fatto di non giocare da 19 giorni».