Barcellona, Messi salta le due sfide con il Napoli per infortunio

Leo Messi tiene in ansia il Barcellona. Il fuoriclasse argentino, tornato ad allenarsi stamattina dopo la Copa America e le vacanze estive, si è subito fermato per un infortunio alla gamba destra. Dopo avere interrotto la sessione, Messi è stato sottoposto agli accertamenti che hanno evidenziato una lesione di primo grado al muscolo soleo. Il cinque volte Pallone d'Oro non partirà con la squadra per la doppia amichevole contro il Napoli in Usa (l'8 agosto a Miami e il 10 agosto ad Ann Arbor). Si prevede uno stop di circa due settimane, quindi Messi è in dubbio anche per il debutto dei blaugrana nella Liga contro l'Athletic Bilbao a metà agosto.





