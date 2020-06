Barcellona, lieve contrattura: si ferma Messi

Ripresa con il freno a man tirato per Lionel Messi. L'asso argentino del Barcellona si è dovuto fermare per una lieve contrattura nell'allenamento in vista della ripresa del campionato in programma per i blaugrana sabato 13 nel match contro il Maiorca. Il Barca ha fatto sapere che il numero 10 argentino è alle prese con «una lieve contrattura al quadricipite della gamba destra. Oggi ha sostenuto un lavoro specifico per evitare rischi in vista del primo impegno della Liga in programma il 13. Nei prossimi giorni è previsto il suo rientro in gruppo», ma di fatto è in forse la sua presenza nel primo match dopo il Coronavirus. La squadra di Setien, avversaria del Napoli negli ottavi di Champions League (1-1 all'andata al San Paolo, ancora da disputare il ritorno al Campo Nou) recupera invece Luis Suarez, mentre oggi anche Ansu Fati si è allenato a parte.

