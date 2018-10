Barcellona, Messi brucia i tempi e torna ad allenarsi

A soli 10 giorni dall'incidente subito contro il Siviglia nella Liga, che gli ha causato una frattura al radio del braccio destro, Leo Messi è tornato in campo per allenarsi e accelerare i tempi di recupero. L'argentino ha saltato l'andata di Champions contro l'Inter e il 'Clasicò stravinto dai compagni (5-1) domenica scorsa: per lui si sono ipotizzate tre settimane di stop, che potrebbero però essere ridotte a due. La 'Pulcè martedì prossimo contro l'Inter non sarà in campo, forse 'solò in panchina. Stamattina l'argentino ha effettuato alcuni esercizi di mobilità, per riprendere confidenza con il campo. Il suo effettivo rientro fra i titolari potrebbe avvenire per la sfida contro l'Atletico Madrid, in programma sabato 24 novembre alle 20,45, nello stadio Wanda Metropolitano, dopo la sosta del campionato. © RIPRODUZIONE RISERVATA