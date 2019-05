Barcellona, Valverde: «Non dobbiamo pensare al risultato dell'andata»

«Il risultato della partita di andata non cambia le cose, non dobbiamo pensarci. Dobbiamo preparare questa sfida di Anfield come se la settimana scorsa non avessimo giocato, e pensare come se questa fosse una sfida unica in cui ci giochiamo la finale. Dobbiamo attaccare e pensare a vincere». Così, tecnico del Barcellona, alla vigilia della semifinale di ritorno della Champions , contro il Liverpool. «Ogni squadra ha il proprio stile di gioco - continua Valverde - e quindi bisogna fare in modo che la partita si svolga nel modo in cui sei abituato. Non ho dubbi sul fatto che noi dovremo attaccare: un altro modo di agire sarebbe un errore». Sull'assenza di, Valverde dice che «anche noi abbiamo le nostre, penso a Dembelè che non ci sarà domani e quasi sicuramente anche nell'eventuale finale». A caricare il Barcellona sarà anche il ricordo dell'anno scorso a Roma. «È una cosa che abbiamo ben chiara - dice Valverde -, perché certe esperienze servono, e l'anno scorso a Roma non stavamo bene. Ma il bello del calcio è che ti dà sempre un'altra opportunità. Sappiamo ciò che ci stiamo giocando, e siamo mentalmente pronti».