Clamoroso, Boateng dal Sassuolo al Barcellona

E' già giunta ai titoli di coda l'avventura di Kevin-Prince Boateng con il Sassuolo. Il ghanese è infatti a un passo dal Barcellona, che ha deciso di puntare sull'ex giocatore del Milan per rinforzare l'attacco. Tra i neroverdi e i catalani l'accordo è già stato raggiunto sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Nasce così un nuovo asse Sassuolo-Barcellona che in futuro coinvolgerà diversi giovani.



Il direttore generale del Sassuolo, Carnevali, è in partenza per Barcellona per definire l'operazione nei dettagli. Un affare, clamoroso, che sancisce anche l'inizio di una nuova collaborazione tra i due club. Il primo contatto quest'estate per Marlon, acquistato dagli emiliani con un diritto di ricompra mantenuto dal Barcellona. E ora, da qui in avanti, ci sarà la possibilità di vedere altri giovani blaugrana vestire la casacca neroverde.

