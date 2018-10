Barcellona-Inter, le pagelle: Arthur è il cervello dei blaugrana, Skriniar sbaglia tantissimo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TER STEGEN 6.5Non deve fare grandi parate, ma è bravo smanacciare in angolo un tiro cross di Politano.SERGI ROBERTO 6.5Fa quello che chiede Valverde. Copre tutta la fascia e aiuta Rafinha in attacco.PIQUÉ 6.5Lotta come è ormai abituato a fare da anni.LENGLET 6.5Disputa una bella gara. Inoltre, sullo 0-0 al 18’ sfiora il gol del vantaggio. Si ripete nella ripresa dopo un errore di Asamoah.JORDI ALBA 7Bellissimi i duetti in campo con Coutinho e Suarez. Nel finale firma il 2-0.RAKITIC 7Passaggi filtranti e tante verticalizzazioni. Più l’assist per Jordi Alba. Il solito Rakitic, insomma.SERGIO BUSQUETS 6.5Resta una delle menti del gioco del Barcellona.ARTHUR 7Una prestazione eccellente. In mezzo al campo mostra il meglio del suo repertorio.RAFINHA 7Prima impegna Handanovic con un paio di tiri, giusto per scaldare l’ex compagno di squadra. Poi, finalizza l’assist di Suarez.SUAREZ 7È sempre un piacere vederlo giocare. Anche quando non segna.COUTINHO 6.5L’altro grande ex della gara. Mette più volte in difficoltà D’Ambrosio.VALVERDE 7Sceglie Rafinha (e non Dembelé) per sostituire l’infortunato Messi. Il brasiliano ripaga la sua fiducia.HANDANOVIC 6.5Bene sul colpo di testa di Lenglet nel primo tempo. Nella ripresa si supera su Suarez e ancora su Lenglet.D’AMBROSIO 5Tra Jordi Alba, Coutinho e Suarez non ne vede una.SKRINIAR 4Si fa sorprendere da Rafinha sul gol del Barcellona. Stessa cosa sul raddoppio di Jordi Alba.MIRANDA 5.5Meglio di Skriniar, ma anche lui in difficoltà nel contrastare Suarez.ASAMOAH 4.5Il ghanese commette troppi errori.VECINO 5Prova a suonare la carica con un bel tiro al volo. Troppo poco.BROZOVIC 5Questa volta il croato non riesce a far girare benissimo il pallone.CANDREVA 4.5Sempre in affanno e non ha mai l’idea giusta.BORJA VALERO 5Lento e macchinoso. L’assenza di Nainggolan si sente.PERISIC 5Si accende con il cross rasoterra per Icardi. Poi, si spegne.ICARDI 5Ha subito un’occasione sullo 0-0, ma gli arrivano pochi palloni.POLITANO 6Appena entrato in campo, spaventa il Barcellona in due occasioni.LAUTARO MARTINEZ 5Non dà il suo contributo.SPALLETTI 5La sua Inter perde dopo 7 vittorie di fila. Una sconfitta indolore visto il pari tra Psv e Tottenham.