Inter, al Camp Nou contro il Barcellona sarà una bolgia. Inzaghi: «Serve qualcosa di straordinario»

Sarà una bolgia al Camp Nou. Lo ha promesso Xavi, allenatore del Barcellona. E sarà vietato sedersi allo stadio con indumenti e bandiere nerazzurri al di fuori del settore ospiti. Insomma, in clima vulcanico. «All'andata avevo detto che avevamo sfruttato l'occasione. Sapevamo che bisognava fare qualcosa di straordinario, ci stiamo giocando il girone con tutte le nostre forze. Sarà dura, siamo l'Inter e cerchiamo di fare la nostra partita. Dovremo essere bravi a soffrire tutti insieme e mettere in difficoltà il Barcellona», ha detto Simone Inzaghi in conferenza. «Se temo l'arbitraggio? Solitamente non ne parlo mai delle decisioni, ho solo visto che l'Uefa ha giudicato buona la prestazione di San Siro. Dovremo mettere forza e aggressività con determinazione la gara d'andata l'abbiamo fatta nel migliore dei modi».

Sulla gara di andata, ha aggiunto: «Abbiamo fatto mesi di bel calcio riconosciuto in Italia e in Europa, poi ci sono momenti particolari come la partita di andata dopo due ko. Nel primo tempo la squadra mi ha soddisfatto, nella ripresa abbiamo sofferto insieme con un blocco basso per togliere spazio al Barcellona». E sulla formazione: «Non la sanno neanche giocatori, mi porto dei dubbi. Posso cambiare, ho ancora tempo per decidere, ho due attaccanti di ruolo che vengono da 3-4 partite consecutive, eventualmente posso alzare Calhanoglu e Mkhitaryan nel ruolo di seconda punta se decido di tenerne uno in panchina. Se parto con loro due ho Carboni e Curatolo in panchina, gli infortuni capitano a tutti. Mi sarebbe piaciuto che le due squadre fossero al completo. Dovremo fare una gara attenta, nei particolari. Il Barcellona farà tanti cross, dovremo essere bravi a marcare dentro l'area. Ci aspettavamo il rischio di capitare in questo girone, possiamo fare del nostro meglio dopo aver raccolto sei punti. Dieci punti potrebbero bastare come no, affrontiamo la partita come se fosse decisiva».