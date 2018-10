Barcellona-Inter alle 21 La Diretta i nerazzurri a caccia del primato

Ultimo aggiornamento: 20:04

Va in scena al Camp Nou il big match di questo mercoledì di Champions League, la sfida tra Barcellona e Inter, leader in classifica del Gruppo B a pari punti. Chi vince guadagna la prima posizione in solitaria, ma nelle partite fin qui disputate catalani e nerazzurri hanno dato l'impressione di essere superiori alle altre due compagini del girone, PSV Eindhoven e Tottenham Hotspurs.(4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Rafinha, Suarez, Coutinho.A disposizione: Cillessen, Chumi, Semedo, Vidal, Dembele, Malcom, Munir.(4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Vecino, Brozovic; Candreva, Borja Valero, Perisic; Icardi.A disposizione: Padelli, De Vrij, Ranocchia, Vrsaljko, Politano, Keita Baldé, Martinez.