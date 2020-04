Barcellona, il Camp Nou cambia nome per la lotta al Coronavirus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

cambierà nome per la lotta al coronavirus. Una decisione storica in Spagna per il club catalano, che tramite una nota ufficiale, ha spiegato che "per la stagione 2020/2021 il Cda ha approvato la cessione dei diritti del nome dello stadio allaper raccogliere fondi da investire nella ricerca di progetti sviluppati in Catalogna e nel resto del Mondo coinvolto nella lotta al Covid-19". Ilsi è dimostrato sin da subito in prima linea nelle donazioni per la lotta alla pandemia. E questa ulteriore decisione ne è la dimostrazione. Nella nota diramata dopo il consiglio d'amministrazione di oggi, si legge inoltre che la "Barca Foundation, attraverso l'area commerciale della società, comincerà il processo di ricerca di uno sponsor che desidera acquisire i title rights per una sola stagione. Gli introiti che saranno generati saranno suddivisi in parte in un progetto sul coronavirus condotto dagli sponsor stessi e il resto sarà condiviso con altri progetti". Per una stagione quindi addio al Camp Nou. Ma lo scopo è da ricordare.