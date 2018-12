Barcellona, gennaio di rinforzi: obiettivi Rabiot e de Jong

Barcellona al lavoro sul doppio binario di mercato che porta ad Adrien Rabiot e Frenkie de Jong. È quanto scrive oggi il quotidiano spagnolo 'Marcà secondo il quale la dirigenza blaugrana sta lavorando sottotraccia alle due operazioni di mercato rivolte a rafforzare ulteriormente il centrocampo con l'innesto di due giocatori giovani e di grande prospettiva. Una partita a scacchi non semplice quella che mira a portare in Spagna i due calciatori; per quanto riguarda Rabiot il francese 23enne ha più volte sostenuto di voler lasciare il Paris Saint Germain ma il club parigino nutre ancora delle speranze di poterlo trattenere prolungando il contratto. Per quanto riguarda l'olandese classe 1991 De Jong, l'Ajax sarebbe disposto a privarsi del suo talento in una operazione che dovrebbe aggirarsi attorno ai 70 milioni di euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA